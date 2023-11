Legende: Stand zuletzt in der Swiss League im Einsatz Kyen Sopa im GCK-Dress. Freshfocus/Marc Schumacher

Stürmer Sopa zurück in die National League

Kyen Sopa wechselt bis Ende Saison auf Leihbasis von den ZSC Lions zu Ajoie, dem Schlusslicht der National League. Der Ostschweizer Stürmer überzeugte in den letzten Wochen eine Liga tiefer mit seiner offensiven Durchschlagskraft. In 17 Spielen für die GCK Lions gelangen dem 23-Jährigen 10 Tore und 8 Assists, womit er derzeit der zweitproduktivste Schweizer in der Swiss League ist. Für Bern und die ZSC Lions bestritt der St. Galler mit tibetischen Wurzeln 134 Partien in der National League (7 Tore/13 Assists).