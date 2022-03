Legende: Für 4 Spiele gesperrt Daniele Grassi. Freshfocus/michela locatelli

Ambri muss auf Captain Grassi verzichten

Ambris Captain Daniele Grassi wurde für vier Spiele gesperrt und mit einer Busse von 4000 Franken belegt. Der 29-jährige Stürmer hatte am 12. März im Meisterschaftsspiel gegen Fribourg-Gottéron (2:0) im letzten Drittel im Eifer des Gefechts den Linienrichter Matthias Kehrli umgefahren. Damit ist klar, dass Grassi in den Pre-Playoffs gegen Lausanne (best of 3) nicht zum Einsatz kommen wird. Eine Partie hat er bereits ausgesetzt.

05:01 Video Archiv: Ambri erreicht Pre-Playoffs auf den letzten Drücker Aus Sport-Clip vom 14.03.2022. abspielen