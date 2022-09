Legende: Von einer Rippenverletzung gestoppt Tim Heed. Freshfocus/Pascal Müller

Heed fehlt Ambri vorerst

Ambri-Piotta muss drei bis vier Wochen auf die Dienste seines Verteidigers Tim Heed verzichten. Der Schwede, der bei zwei Saisontoren steht, hat sich am Freitag beim Spiel in Porrentruy gegen Ajoie (5:4 n.P.) eine Rippenverletzung zugezogen. Die Leventiner haben nach 4 Siegen zum Saisonauftakt erst am Samstag gegen Genf die erste Niederlage einstecken müssen.

Salomäki muss noch zweimal zuschauen

Der Finne Miikka Salomäki in Diensten von Lausanne wurde nebst einer Busse mit drei Spielsperren sanktioniert. Der Stürmer hatte am Samstagabend in der Partie gegen Lugano Oliwer Kaski gegen den Kopf gecheckt. Ein erstes Spiel verpasste Salomäki bereits, denn für die Begegnung am Sonntag gegen die ZSC Lions (1:5) war er vorsorglich gesperrt worden.

