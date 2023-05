Legende: Hütet künftig das Tor des SCB Adam Reideborn. IMAGO / SNA

SCB holt Torhüter Reideborn

Der SC Bern hat die Verpflichtung des schwedischen Torhüters Adam Reideborn bekanntgegeben. Der 31-Jährige stösst vom ZSKA Moskau nach Bern, wo er einen Vertrag für zwei Saisons unterschrieb. Mit Moskau gewann er 2022 und 2023 die Meisterschaft in der KHL. Zuvor hatte Reideborn den Grossteil seiner Karriere in der Heimat verbracht. 2018 wurde er in Schweden als bester Torhüter der Liga ausgezeichnet, 2019 folgte die Wahl zu Schwedens Goalie des Jahres. Für die schwedische Nationalmannschaft kam der 31-jährige Reideborn an der Weltmeisterschaft 2021 zum Einsatz. 2022 stand er im Olympiaaufgebot der «Tre Kronor».