Legende: Kehren bis auf weiteres nicht auf die grosse Bühne zurück Die Eishockey-Nationalteams von Russland und Belarus. IMAGO / Russian Look

Teams aus Russland und Belarus weiter ausgeschlossen

Die Eishockey-Nationalteams aus Russland und Belarus dürfen auch in der kommenden Saison 2023/2024 noch nicht wieder an offiziellen Turnieren des Weltverbandes IIHF teilnehmen. Das Council der IIHF begründete dies offiziell mit Sicherheitsbedenken. Der Bezug zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine wurde in dem Zusammenhang nicht genannt. Allerdings wurden beide Nationen aus diesem Grund im vergangenen Jahr vorerst ausgeschlossen. Der Weltverband wird die Situation im März 2024 wieder neu bewerten. Dann geht es auch um die Frage der Qualifikation für die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand.