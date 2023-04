Aus im Viertelfinal: U18-Nati scheitert an der Heim-WM an Kanada

Legende: Trotz grossem Kampf Die Kanadier sind für die Schweizer eine Nummer zu gross und gewinnen mit 7:3. KEYSTONE / Georgios Kefalas

Die Schweiz scheidet im Viertelfinal der U18-WM in Basel und Ajoie nach einer deutlichen 3:7-Niederlage aus. Das Team von Trainer Marcel Jenni hielt mit dem Gegner gut mit. Timo Bünzli glich die Partie in der 17. Minute zum 1:1 aus. Im 2. Abschnitt schalteten die Kanadier zwei Gänge höher. Bereits in der 37. Minute stand es 6:1 für die Nordamerikaner. 4 Sekunden vor dem Ende des Mitteldrittels konnte Matteo Wagner den 2. Schweizer Treffer erzielen. Auch vom 2:7 liessen sich die Schweizer nicht entmutigen: Wagner schnürte seinen Doppelpack in der 54. Minute – und setzte damit den Schlusspunkt.

Die nächste Landry-Generation für die «Biancoblù»

Ambri-Piotta verpflichtete für die nächsten zwei National-League-Saisons den jungen kanadischen Center Manix Landry. Der erst 20-Jährige verfügt über eine Schweizer Lizenz. Das Talent, das im NHL-Draft vor zwei Jahren in der 5. Runde von den Arizona Coyotes gezogen worden war, absolvierte die letzten beiden Jahre in der kanadischen Juniorenliga QMJHL. Auch sein Vater Eric Landry spielte einst für die Leventiner – zwischen 2010 und 2012.