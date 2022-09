Legende: Verlässt den EHC Kloten Patrik Bärtschi. freshfocus/ Marc Schumacher

Kloten braucht neuen Sportchef

Der EHC Kloten muss sich mittelfristig auf die Suche nach einem neuen Sportchef machen. Wie die Zürcher Unterländer mitteilten, wird Patrik Bärtschi den Klub am Ende dieser Saison verlassen. Der frühere Schweizer Internationale, der das Amt als Nachfolger von Felix Hollenstein im Mai 2021 übernommen und den Aufstieg in die National League mitverantwortet hat, will sich neu orientieren.

04:34 Video Archiv: Bärtschi im Interview vor der Saison Aus Sport-Clip vom 13.09.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 34 Sekunden.