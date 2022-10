Legende: Steht den ZSC Lions in den nächsten Spielen nicht zur Verfügung Chris Baltisberger. Keystone/Ennio Leanza

Baltisberger und Maillard gesperrt

Wegen Vergehen an Schiedsrichtern haben sowohl ZSC-Stürmer Chris Baltisberger als auch Guillaume Maillard vom EHC Biel harte Strafen aufgebrummt bekommen. Baltisberger erhielt von der Disziplinarkommission von Swiss Ice Hockey fünf Spielsperren, weil er vergangenen Freitag im Spiel gegen Ajoie von hinten in einen Referee gekracht war. Auch Maillard wurde wegen eines ähnlichen Vergehens am selben Abend in der Partie gegen die Rapperswil-Jona Lakers sanktioniert. Die Leihgabe aus Lausanne muss dreimal zuschauen.