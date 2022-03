Legende: Schlägt ein neues Kapitel auf Calle Andersson. Martin Meienberger/freshfocus

Lugano verpflichtet Verteidiger Andersson

Der HC Lugano hat sich für die kommenden 4 Spielzeiten die Dienste von Calle Andersson gesichert. Der 27-jährige Verteidiger stösst vom SC Bern, wo er während 6 Saisons engagiert war, zu den «Bianconeri». Für Andersson ist es eine Rückkehr, denn in der Saison 2014/15 bestritt er bereits 30 Partien für die Tessiner. In der für den SCB schon in der Qualifikation zu Ende gegangenen Spielzeit 2021/22 steuerte Andersson in 49 Einsätzen 20 Skorerpunkte (5 Tore) bei. Der Schwede besitzt eine Schweizer Lizenz und belastet in der National League das Ausländerkontingent somit nicht.

00:47 Video Archiv: Andersson erwischt Berra im Dezember aus spitzem Winkel Aus Sport-Clip vom 03.12.2021. abspielen