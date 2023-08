Legende: Im Pech Mike Künzle. Archiv/Keystone/Peter Klaunzer

Künzle fehlt Biel zum Saisonstart

Der EHC Biel muss vorübergehend auf Stürmer Mike Künzle verzichten. Der 29-Jährige hat sich beim Vorbereitungsspiel in La Chaux-de-Fonds am vergangenen Freitag einen Bruch des Mittelhandknochens zugezogen. Künzle wurde am Samstag erfolgreich operiert und dürfte rund 6 Wochen ausfallen. Biels Saison in der National League startet am 15. September in Lugano. Tags darauf empfangen die Seeländer den EV Zug. Bereits an diesem Donnerstag steht das Heimspiel gegen Kosice in der Champions Hockey League auf dem Programm.

01:48 Video Biel startet mit neuem Trainer und einem namhaften Neuzugang in die Saison Aus Sport-Clip vom 28.08.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 48 Sekunden.