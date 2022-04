Legende: Gravierende Folgen Eric Blum verletzt sich beim Check von Herzog schwer am Kopf. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Blum zeigt Herzog an

Noch-SCB-Verteidiger Eric Blum hat im Dezember 2021 im Kanton Bern eine Zivilanzeige gegen EVZ-Stürmer Fabrice Herzog eingereicht. Der 35-Jährige bestätigte entsprechende Medienberichte gegenüber SRF Sport. Gegenstand der Anzeige ist der überharte Check von Herzog, damals noch in Diensten des HC Davos, am 14. Februar 2021. Blum erlitt dabei einen Nasenbruch, Verletzungen an der Schulter und eine schwere Gehirnerschütterung. Diese verhinderte seither eine Rückkehr des ehemaligen Nationalverteidigers auf das Eis. Herzog wurde von der Liga damals für 8 Partien aus dem Verkehr gezogen und mit einer Busse von 11'150 Franken belegt. Blums Vertrag beim SCB läuft Ende April aus und wird nicht verlängert. Dennoch hofft der 35-Jährige auf ein Comeback bei einem anderen Klub. Das Verfahren im Prozess gegen Herzog läuft noch.

00:18 Video Archiv: Der brutale Check von Herzog gegen Blum Aus Sport-Clip vom 14.02.2021. abspielen. Laufzeit 18 Sekunden.

WM-Vorbereitung steht vor der Tür

Die Schweizer Eishockey-Nati startet am Mittwoch (13.4.) in Basel in die WM-Vorbereitung. Im Rahmen zweier Testspiele gegen Frankreich (15.4. und 17.4.) hat Headcoach Patrick Fischer 23 Akteure aufgeboten. Die Weltmeisterschaft findet vom 13. bis. 29.5. in Finnland statt.