Legende: Kehrt in seine Heimat zurück Daniel Brodin. Freshfocus

Brodin und Krüger gehen

Zwei schwedische Stürmer verlassen die National League nach drei Jahren und kehren zurück in ihre Heimat. Daniel Brodin von Fribourg-Gottéron und Marcus Krüger von den ZSC Lions spielen in der nächsten Saison für Djurgarden. Der Klub aus Stockholm ist derzeit in Schwedens Top-Liga an letzter Stelle klassiert. An den Olympischen Spielen in Peking stehen Brodin und Krüger für die schwedische Auswahl im Einsatz.

Audio Schweden-Duo zurück nach Schweden (Radio SRF 1) 00:11 min abspielen. Laufzeit 00:11 Minuten.

Lugano holt finnischen Goalie

Lugano leiht bis zum Saisonende finnischen Torhüter Juho Markkanen (19) von SaiPa Lappeenranta aus. Der Sohn des früheren Zuger Keepers Jussi Markkanen besitzt eine Schweizer Lizenz und wird das Ausländerkontingent nicht belasten. Derzeit verfügt Lugano mit Thibault Fatton und Leland Irving über zwei gesunde Torhüter, während Stammgoalie Niklas Schlegel und Davide Fadani noch länger ausfallen.

Zwei Neue für Ajoie

Ajoie hat im Hinblick auf die nächste Saison 2 Transfers getätigt. Vom SC Bern stösst der französische Nationalverteidiger Thomas Thiry (25) für ein Jahr zu den Jurassiern. Mit Stürmer Gilian Kohler (22) vom EHC Biel einigte sich der Aufsteiger auf einen über 2 Saisons gültigen Vertrag.

Nodari zu Kloten

Matteo Nodari setzt seine Karriere in der Swiss League beim EHC Kloten fort. Der Verteidiger (34) einigte sich mit dem aktuellen Leader über einen Vertrag bis zum Ende der nächsten Saison. Nodari hatte sich letzte Woche mit Lugano auf eine Beendigung seines Vertrags geeinigt.