Legende: Stürmt neu für Lausanne Andy Miele. imago images

6. Ausländer für Lausanne

Lausanne verstärkt sich mit einem weiteren ausländischen Spieler. Die Waadtländer nehmen den Stürmer Andy Miele bis Ende Saison unter Vertrag. Der 33-Jährige war an den Olympischen Spielen in Peking Captain des US-Teams. Miele, der sechste bei Lausanne unter Vertrag stehende Ausländer, spielte zuletzt drei Saisons lang in der KHL für den russischen Klub Nischni Nowgorod. In der laufenden Spielzeit gelangen ihm in 47 Spielen 36 Skorerpunkte (13 Tore).

00:43 Video Archiv: Nach Mieles Fehlschuss scheitern die USA in Peking Aus Beijing 2022 Clips vom 16.02.2022. abspielen

Finnischer Verteidiger für die ZSC Lions

Die ZSC Lions verstärken ihre Verteidigung im Hinblick auf die Playoffs mit dem Finnen Tommi Kivistö. Der 30-Jährige stösst von Jokerit Helsinki bis Saisonende zu den Zürchern. Kivistö spielt seit 2016 in der KHL, zuerst für die Russen von Jekaterinburg und in den letzten 5 Saisons für Jokerit, das wegen des Krieges in der Ukraine seine Saison in der russisch dominierten Liga nicht mehr fortsetzt. Mit Finnland gewann der neue ZSC-Verteidiger zweimal WM-Silber. Beim diesjährigen Olympiasieg gehörte er nicht zum Team.