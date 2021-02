Columbus sichert sich Rechte an Grégory Hofmann

Legende: Gehört bei Zug den besten Skorern Grégory Hofmann. Keystone

Rechte-Wechsel um Zugs Hofmann

Die Columbus Blue Jackets haben von den Carolina Hurricanes die NHL-Rechte am Stürmer Grégory Hofmann übernommen. Der 28-jährige Schweizer Internationale war 2011 von den Hurricanes gedraftet worden, hat aber noch keine Partie in der NHL bestritten. Die laufende Saison wird Hofmann nach Angaben der Franchise aus Ohio in Zug beenden. Dort ist der Stürmer mit 16 Toren und 20 Assists zweitbester Skorer. Nur Jan Kovar (11 Tore, 27 Assists) ist diese Saison noch erfolgreicher.