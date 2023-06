Legende: Stösst als 7. Ausländer zu den Lakers Brett Connolly. imago images/Geisser

Lakers holen Stürmer Connolly

Die Rapperswil-Jona Lakers haben den kanadischen Stürmer Brett Connolly verpflichtet. In der letzten Saison spielte der 31-Jährige bei Lugano, wo er in 45 Spielen 38 Punkte erzielte. Der ehemalige Stanley-Cup-Sieger mit den Washington Capitals im Jahr 2018 ist damit der siebte ausländische Spieler, der bei den St. Gallern unter Vertrag steht. Er gesellt sich zu den Verteidigern Emil Djuse (SWE) und Maxim Noreau (CAN) sowie den Stürmern Roman Cervenka (CZE), Nicklas Jensen (DEN), Jordan Schroeder (USA) und Victor Rask (SWE).