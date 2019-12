Cupfinal findet in Lausanne statt

Legende: Erst in diesem Jahr eröffnet Die Vaudoise Arena in Lausanne. Keystone

Cupfinal in Lausanne

Am Sonntag, 2. Februar, trifft der HC Ajoie aus der Swiss League im Final des Swiss Ice Hockey Cup auf Rekordmeister Davos. Die Partie findet in der Vaudoise Arena in Lausanne statt. Als unterklassige Mannschaft geniesst der HC Ajoie im Cupfinal Heimrecht. Da die Patinoire Voyeboeuf die Voraussetzungen für eine Durchführung des Cupfinals nicht erfüllt (Kapazität, TV-Produktion, Sicherheit), hat Swiss Ice Hockey zusammen mit dem HC Ajoie nach einem alternativen Standort gesucht.