Legende: Für sie kommt die Hilfe zu spät Die Langenthaler ziehen sich per Ende Saison aus der Swiss League zurück. Freshfocus/Pascal Müller

Finanzspritze für die Swiss League

Die gebeutelte Swiss League erhält von Swiss Ice Hockey und der National League zusätzlich je 500'000 Franken und sollte sich damit vorerst über Wasser halten können. Der zusätzliche Unterstützungsbetrag ist jedoch einmalig und auf die kommende Saison begrenzt. «Ich bin froh, dass für die Swiss League nun eine Lösung vorliegt», lässt sich Patrick Bloch, CEO von Swiss Ice Hockey, in einer Mitteilung zitieren. Langenthal hatte im Dezember den Rückzug aus der zweithöchsten Schweizer Eishockey-Liga angekündigt. Mitte Februar soll die neue Zusammensetzung bekannt sein.

02:12 Video In Langenthal wird künftig nur noch Amateureishockey gespielt Aus Sport-Clip vom 08.12.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 12 Sekunden.

Tigers holen Backup-Goalie

Die SCL Tigers haben Torhüter David Rautio verpflichtet. Der 37-jährige Schwede erhält einen Vertrag für den Rest der Saison. Rautio war in den letzten 10 Jahren in der höchsten schwedischen Liga beschäftigt, in dieser Saison kam er beim Timra IK zu bisher 5 Einsätzen. Die Emmentaler teilten mit, man habe den Routinier «als Absicherung» geholt, um allfällige Verletzungen der beiden Goalies Luca Boltshauser und Stéphane Charlin in der Saisonschlussphase kompensieren zu können.