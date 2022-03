Legende: Wird ein Spiel gesperrt Jannik Canova. Keystone/Walter Bieri

Spielsperre und Busse gegen HCD-Canova

Jannik Canova vom HC Davos wird Spiel 4 in der Playoff-Viertelfinalserie gegen die Rapperswil-Jona Lakers verpassen. Der Bündner wurde wegen eines Checks gegen den Kopf von Lakers-Topskorer Gian-Marco Wetter am Dienstag für eine Partie gesperrt und mit CHF 1000 gebüsst. Davos spielt nach der jüngsten 0:4-Niederlage am Donnerstag gegen das vorzeitige Saisonende.

00:43 Video Davos' Canova fährt Wetter brutal über den Haufen Aus Sport-Clip vom 29.03.2022. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.