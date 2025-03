Legende: Gewinnen die Play-In-Serie gegen Freiburg deutlich Die HC Davos Ladies mit Topskorerin Elizabeth Lang. Keystone/Urs Flüeler

Davos und Ambri in den Playoffs

Das Playoff-Feld der Women's League ist komplett. Die Davos Ladies sowie die HCAP Girls konnten ihre jeweiligen Play-In-Serien in 2 Spielen gewinnen. Die Bündnerinnen setzten sich in Freiburg mit 5:2 durch, nachdem sie das 1. Spiel der Best-of-3-Serie am Donnerstag zuhause gleich mit 8:1 gewonnen hatten. Ambri schaltete die amtierenden Meisterinnen ZSC Lions auswärts mit einem 3:2-Erfolg nach Verlängerung aus. In den Playoffs treffen die Tessinerinnen auf den Quali-Sieger SC Bern, Davos kämpft mit Zug in einer Best-of-5-Serie um die Finalteilnahme.

Women's League