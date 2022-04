Legende: Einer der Neuen Killian Mottet. Keystone/Salvatore Di Nolfi

Nati: Fischer bietet Spieler in mehreren Tranchen auf

Für die Vorbereitung der Schweizer Nationalmannschaft auf die WM in Finnland (13.-29. Mai) hat Coach Patrick Fischer weitere Spieler für das Kader nominiert. Zusätzlich zu den bereits im Camp weilenden Akteuren stossen in der zweiten Woche Sandro Aeschlimann und Dominik Egli vom HC Davos sowie Killian Mottet vom HC Fribourg-Gottéron zum Team dazu. Schon jetzt ist ausserdem klar, dass Andres Ambühl, Enzo Corvi (beide Davos) und Reto Berra (Gottéron) ab der dritten Vorbereitungswoche mit dabei sein werden. Die drei Spieler waren bereits bei Olympia dabei und erhalten nach einer strengen Saison nach den National-League-Playoffs noch eine Woche Erholungszeit. Die Schweiz trifft am Donnerstag und am Samstag auf Deutschland.

Das aktualisierte Aufgebot Box aufklappen Box zuklappen Torhüter (3): Sandro Aeschlimann (HC Davos), Melvin Nyffeler (SC Rapperswil-Jona Lakers), Philip Wüthrich (SC Bern)



Verteidiger (9): Santeri Alatalo (HC Lugano), Noah Delémont (EHC Biel-Bienne), Dominik Egli (HC Davos), Michael Fora (HC Ambri-Piotta), Lukas Frick (Lausanne HC), Andrea Glauser (Lausanne HC), Roger Karrer (Genève-Servette HC), Simon Le Coultre (Genève-Servette HC), Romain Loeffel (HC Lugano)



Stürmer (15): Christoph Bertschy (Lausanne HC), Nando Eggenberger (SC Rapperswil-Jona Lakers), Joshua Fahrni (SC Bern), Luca Fazzini (HC Lugano), Jason Fuchs (Lausanne HC), André Heim (HC Ambri-Piotta), Luca Hischier (EHC Biel-Bienne), Ken Jäger (Lausanne HC), Mike Künzle (EHC Biel-Bienne), Marco Miranda (Genève-Servette HC), Killian Mottet (HC Fribourg-Gottéron), Damien Riat (Lausanne HC), Noah Rod (Genève-Servette HC), Tristan Scherwey (SC Bern), Calvin Thürkauf (HC Lugano)

