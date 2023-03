Eine Spielsperre für DiDomenico

Chris DiDomenico muss für eine Partie zuschauen. Der Stürmer des SC Bern wurde von der Disziplinarkommission der National League für das Vortäuschen eines Fouls in der Partie gegen die Rapperswil-Jona Lakers mit einer Busse von 6000 Franken belegt. Da es sich bereits um das dritte derartige Vergehen des Kanadiers in dieser Saison handelt, wurde zusätzlich eine Spielsperre ausgesprochen. Damit verpasst der beste SCB-Skorer (21 Tore, 29 Assists) das Duell mit den SCL Tigers am Donnerstag.

Das Restprogramm im Playoff-Kampf Box aufklappen Box zuklappen 6. Zug (76): Genf (h), Lausanne (a)

7. Freiburg (75): Ajoie (a), SCL Tigers (h)

8. Lausanne (71): Biel (a), Zug (h)

9. Kloten (68): Lakers (h), Davos (a)

10. Bern (68): SCL Tigers (a), ZSC Lions (h)

11. Lugano (68): Ambri (a), Biel (h)

12. Ambri (65): Lugano (h), Lakers (a)

Servette holt Schweden Lennström

Servette verpflichtet auf die kommende National-League-Saison den schwedischen Verteidiger Theodor Lennström. Die Genfer haben damit den (erhofften) Nachfolger von Henrik Tömmernes gefunden, der in seine Heimat Schweden zurückkehrt. Der 28-jährige Lennström kommt von Färjestad aus der ersten schwedischen Liga. In dieser Saison gelangen ihm in 31 Spielen 30 Punkte (13 Tore, 17 Assists). Lennström hat sich bei Servette für zwei Saisons verpflichtet.