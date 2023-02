Legende: Der Topskorer geht nach dieser Saison Chris DiDomenico. Freshfocus/Laurent Daspres

DiDomenico wird Bern vorzeitig verlassen

Der SC Bern tut sich in der Schlussphase der Qualifikation schwer, um überhaupt die Pre-Playoffs zu erreichen, und auch in Sachen Personalien erlebt der Klub derzeit keine ruhigen Zeiten. Wie der SCB am Samstagabend bekannt gab, wird der Vertrag mit Topskorer Chris DiDomenico bereits per Ende Saison vorzeitig aufgelöst. Sein Arbeitspapier wäre eigentlich bis 2024 gültig gewesen. Die Trennung sei auf Wunsch DiDomenicos zustande gekommen, heisst es in der offiziellen Mitteilung. Offenbar haben aber auch Differenzen mit Trainer Toni Söderholm eine Rolle gespielt. Der Stürmer war erst im Sommer von Freiburg in die Hauptstadt gewechselt und kam bislang in 45 Partien auf 51 Skorerpunkte.