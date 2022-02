Legende: Spielte einst in der NHL mit Timo Meier zusammen Marcus Sörensen. imago images

Freiburg nächste Saison mit Sörensen

Fribourg-Gottéron hat für die kommenden drei Saisons den schwedischen Stürmer Marcus Sörensen verpflichtet. Der 29-Jährige stösst vom Stockholmer Klub Djurgarden in die National League. Sörensen bestritt 260 Spiele (76 Skorerpunkte) in der NHL für die San Jose Sharks, unter anderem an der Seite von Timo Meier. Bei Djurgarden, dem Letzten der schwedischen Liga, war er zuletzt Captain und Topskorer mit 14 Toren und 20 Assists in 34 Partien. Wie seit einigen Wochen bekannt ist, wird Daniel Brodin den umgekehrten Weg von Gottéron zu Djurgarden gehen.