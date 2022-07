Biel versucht es noch einmal mit einem finnischen Torhüter

Der EHC Biel hat für die kommende Saison den finnischen Torhüter Harri Säteri verpflichtet. Der 32-jährige Nationalspieler spielte in der letzten Saison in der KHL für Sibir Novosibirisk sowie für 6 Partien in der NHL bei den Arizona Coyotes. Die Seeländer hatten schon im Mai einen finnischen Torhüter verpflichtet (Juho Olkinuora), dieser zog aber die NHL-Ausstiegsklausel und unterzeichnete in Detroit.