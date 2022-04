Legende: Wechselt innerhalb der National League Igor Jelovac. Freshfocus/Michela Locatelli

Jelovac, Rochette und Perrenoud nächste Saison für Lausanne

Der Playoff-Viertelfinalist Lausanne nimmt Verteidiger Igor Jelovac und die Stürmer Théo Rochette und Nicolas Perrenoud unter Vertrag. Jelovac hat zuvor in Biel, Ambri und in den letzten zwei Saisons in Rapperswil gespielt. Er hat einen Dreijahresvertrag unterzeichnet, nachdem er den Wechsel nach dem letzten Saisonspiel bereits als «offenes Geheimnis» betitelt hatte. Der in Lausanne ausgebildete Rochette unterschrieb einen bis Sommer 2024 gültigen Vertrag. Der 20-jährige Center stösst aus Kanada zu den Waadtländern. Der 18-jährige Perrenoud erhält bei seinem Ausbildungsklub den ersten Profivertrag.

00:25 Video Archiv: Jelovacs letztes Tor für die Lakers Aus Sport-Clip vom 12.03.2022. abspielen. Laufzeit 25 Sekunden.