Müller in Langnau neuer Sportchef

Marc Eichmann ist nach zwei Jahren mit sportlich unbefriedigenden Resultaten nicht länger Sportchef der SCL Tigers. Ab dem 1. Mai übernimmt Pascal Müller den Posten des 41-Jährigen. Da auch ein neuer Headcoach gesucht wird und 13 Spielerverträge auslaufen, wollen die Emmentaler diese Situation für eine grundlegende Umstrukturierung der Sportabteilung nutzen. Der 43-jährige Müller, der als Verteidiger mit Davos Schweizer Meister wurde, arbeitete zuletzt als Head of Scouting einer Schweizer Eishockey-Analyse-Firma.

Lausanne holt Stürmer und Punnenovs

Lausanne verpflichtet für die nächsten 3 Jahre den schwedischen Stürmer Robin Kovacs. Der 25-Jährige war zuletzt in seiner Heimat der beste Skorer von Örebro HK mit 41 Punkten (21 Tore) in 52 Spielen der höchsten Liga. Zudem vermeldete Lausanne die erwartete Verpflichtung von Goalie Ivars Punnenovs. Der 27-jährige Lette mit Schweizer Lizenz spielte in den vergangenen sieben Saisons für die SCL Tigers. Bei den Waadtländern unterschrieb er bis 2027.