Legende: Eröffnen die kommende Saison Freiburg und Lausanne. Freshfocus/Claudio De Capitani

Der neue Spielplan steht

Der Spielplan 2023/24 der National League ist enthüllt worden. Auch dieses Jahr startet die Meisterschaft mit einem einzelnen Spiel als Season Opener: Am Mittwoch, 13. September, beginnt die Saison mit einem Romand-Derby zwischen Fribourg-Gottéron und Lausanne. Der erste komplette Spieltag ist zwei Tage später am Freitag, 15. September, angesetzt. Titelverteidiger Genf-Servette trifft dann zum Auftakt auswärts auf die SCL Tigers, tags darauf empfangen die Genfer den ZSC. Playoff-Finalist Biel reist am 1. Spieltag nach Lugano. Der Spielplan umfasst wiederum 52 Runden, insgesamt stehen an 18 Abenden alle 14 Teams gleichzeitig im Einsatz. Die reguläre Saison endet am 4. März. Die Playoffs beginnen am 16. März und enden spätestens am 30. April. Den kompletten Spielplan gibt's hier.

Die ersten Runden der Saison 2023/24 Box aufklappen Box zuklappen Mittwoch, 13. September: Fribourg-Gottéron – Lausanne Freitag, 15. September: Ambri – Rapperswil-Jona Lakers

Bern – Lausanne

Davos – Fribourg-Gottéron

SCL Tigers – Genf-Servette

Lugano – Biel

Zug – Kloten

ZSC Lions – Ajoie Samstag, 16. September: Ajoie - Davos

Biel – Zug

Fribourg-Gottéron – Lugano

Kloten – Ambri

Lausanne – SCL Tigers

Genf-Servette – ZSC Lions Spielstart immer um 19:45 Uhr.

05:34 Video Archiv: Sportflash mit der Zusammenfassung der «Belle» Genf vs. Biel Aus Sportflash vom 28.04.2023. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 34 Sekunden.