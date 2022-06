Legende: Schiessen sie ihre Teams zum Auftaktsieg? Lakers-Akteur Roman Cervenka im Duell mit Zürichs Justin Azevedo. Keystone/MICHAEL BUHOLZER

Spielplan der National League bekannt

Mit dem Zürichsee-Derby zwischen den Rapperswil-Jona Lakers und Vizemeister ZSC Lions wird am Mittwoch, 14. September die Saison 2022/23 eingeläutet. Dies gaben die Liga-Verantwortlichen am Donnerstagmorgen bei der Veröffentlichung des neuen Spielplans bekannt. Meister EV Zug startet zwei Tage später mit dem Gastspiel beim SCB in die neue Meisterschaft. Für Aufsteiger Kloten beginnt das National-League-Abenteuer mit einem Heimspiel gegen die Rapperswiler am Sonntag, 18. September.

06:45 Video Archiv: Zug kürt sich zum Schweizer Meister Aus Sport-Clip vom 02.05.2022. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 45 Sekunden.