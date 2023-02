Legende: Verjüngt die Mannschaft Nati-Trainer Patrick Fischer. KEYSTONE / Salvatore Di Nolfi

Euro Hockey Tour: Schweizer Aufgebot steht

Nationaltrainer Patrick Fischer hat für die 3. Ausgabe der Euro Hockey Tour (9. bis 12. Februar) drei Neulinge aufgeboten. Es handelt sich dabei um die beiden Verteidiger Nathan Vouardoux (Rapperswil-Jona) und Lian Bichsel (Leksands IF / SWE) sowie den Stürmer Simon Knak (Davos). Die Schweiz startet mit einem Heimspiel in Zürich gegen Finnland ins Turnier. Danach reist die Schweizer Equipe nach Malmö, um dort zwei Spiele gegen Schweden und Tschechien zu bestreiten. «Bereits zu Beginn der Saison haben wir geplant, im Februar mit einer verjüngten Gruppe anzutreten», so Patrick Fischer zu seiner Nominierung in einer Mitteilung des Verbandes. Alle Spiele der Schweiz werden live auf SRF übertragen.

Das komplette Aufgebot der Nati Box aufklappen Box zuklappen Torhüter: Sandro Aeschlimann (HC Davos), Melvin Nyffeler (SC Rapperswil-Jona Lakers), Ludovic Waeber (ZSC Lions) Verteidiger: Lian Bichsel (Leksands IF / SWE), Michael Fora (HC Davos), Tobias Geisser (EV Zug), Andrea Glauser (Lausanne HC), Nico Gross (EV Zug), Roger Karrer (Genève-Servette HC), Mirco Müller (HC Lugano), Nathan Vouardoux (SC Rapperswil-Jona Lakers) Stürmer: Thierry Bader (SC Bern), Nando Eggenberger (SC Rapperswil-Jona Lakers), André Heim (HC Ambri-Piotta), Fabrice Herzog (EV Zug), Luca Hischier (EHC Biel-Bienne), Ken Jäger (Lausanne HC), Simon Knak (HC Davos), Mike Künzle (EHC Biel-Bienne), Marco Miranda (Genève-Servette HC), Marco Müller (HC Lugano), Willy Riedi (ZSC Lions), Sandro Schmid (Fribourg-Gottéron), Sven Senteler (EV Zug), Calvin Thürkauf (HC Lugano)

03:12 Video Archiv: Schweiz gewinnt bei Euro-Hockey-Tour-Debüt Aus Sport-Clip vom 10.11.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 12 Sekunden.

Ajoie verpflichtet Scheidegger

Der HC Ajoie verstärkt sich auf die kommende Saison hin mit Joel Scheidegger (27). Der Offensiv-Verteidiger wurde mit einem Vertrag über zwei Saisons bis 2025 gebunden. Aktuell spielt der gebürtige Berner für den EHC Olten in der Swiss League. In der National League kommt er auf 13 Einsätze, 12 davon absolvierte er zu Beginn der laufenden Saison bei Fribourg-Gottéron.