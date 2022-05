Legende: Steht bald für den EVZ auf dem Eis Peter Cehlarik. Getty Images/Jean Catuff

Cehlarik verstärkt den Meister

Der EVZ hat mit dem Slowaken Peter Cehlarik sein Ausländer-Sextett komplettiert. Der 26-jährige Flügel unterschrieb beim Schweizer Meister einen Vertrag für zwei Saisons. Im vergangenen Jahr spielte der Olympia-Bronzemedaillen-Gewinner von 2022 in der KHL bei Avangard Omsk (52 Spiele, 14 Tore, 23 Assists), wo er in den Playoffs mit 12 Punkten aus 13 Partien der beste Skorer war. Von 2016 bis 2020 war Cehlarik in der NHL bei den Boston Bruins (40 Einsätze) und beim AHL-Farmteam Providence Bruins (194 Einsätze) engagiert.

