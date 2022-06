Ex-Zuger Lindberg schliesst sich dem SC Bern an

Legende: Soll dem SCB Tore bescheren Oscar Lindberg. Imago/Bildbyran

SCB verstärkt sich mit einem Schweden

Der SC Bern hat Oscar Lindberg für zwei Jahre verpflichtet. Der schwedische Stürmer ging in den vergangenen zwei Saisons in der KHL für Dynamo Moskau auf Torjagd. Zuvor hatte er eine Spielzeit beim EV Zug absolviert. Auch über NHL-Erfahrung verfügt Lindberg: Für die New York Rangers, die Las Vegas Golden Knights und die Ottawa Senators kam er auf 269 Partien und 84 Skorerpunkte. Im Nationaldress gewann der 30-Jährige zweimal WM-Gold (2013, 2017). Der Vertrag mit dem Kanadier Cory Conacher wurde derweil ein Jahr vor Ablauf aufgelöst.

00:46 Video Archiv: Lindberg tanzt ganz Lausanne aus und trifft herrlich Aus Sport-Clip vom 17.12.2019. abspielen. Laufzeit 46 Sekunden.

Lugano verlängert mit Fatton

Der HC Lugano verlängerte den Vertrag mit Goalie Thibault Fatton bis zum Ende der Saison 2024/25. Der 20-Jährige war 2018 von La Chaux-de-Fonds zu den Bianconeri gewechselt und bestritt bislang 20 Partien in der National League.

Finnischer Stürmer für Lausanne

Lausanne hat den finnischen Stürmer Miikka Salomäki verpflichtet. Der 29-Jährige, der zuletzt in Örebro in Schweden gespielt hatte, unterschrieb einen Vertrag für zwei Saisons.