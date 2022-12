Legende: Muss bis Mitte Januar pausieren Thibault Fatton. Freshfocus/Laurent Daspres

Fatton fällt bis Mitte Januar aus

Der von Lugano an Zug verliehene Goalie Thibault Fatton verletzte sich vor knapp einer Woche im Training am Fuss. Wie der Verein mitteilt, wird er laut Diagnose sechs bis acht Wochen ausfallen. Der 21-Jährige reist für die Therapie ins Tessin. Ob Fatton überhaupt in die Zentralschweiz zurückkehrt, ist unklar, da er nur bis Ende Jahr an den EVZ ausgeliehen ist.

Bachofner muss nach Check zuschauen

Jérôme Bachofner von den ZSC Lions ist wegen eines Checks gegen die Bande gegen Freiburgs Andrey Bykow mit drei Spielsperren und einer Busse in der Höhe von 3200 Franken belegt worden. Die Szene ereignete sich am vergangenen Dienstag in der 30. Spielminute und hatte für Bachofner eine 2-Minuten-Strafe zur Folge. Eine Spielsperre hat der Stürmer bereits verbüsst.