Legende: Stösst als vierter Finne zu den SCL Tigers Sami Lepistö. imago images/Simon Eliasson

Finnischer Routinier für die Tigers

Die SCL Tigers ergänzen ihre Ausländer-Fraktion für die kommende Saison mit einem weiteren Finnen. Vom schwedischen Playoff-Finalisten Lulea wechselt Verteidiger Sami Lepistö mit einem Einjahresvertrag ins Emmental. In der abgelaufenen Saison buchte der 37-jährige Routinier in 56 Spielen 44 Skorerpunkte. Davor war Lepistö 5 Jahre in der NHL und 9 Jahre in der russischen KHL tätig gewesen. Damit haben die Langnauer fünf von sechs möglichen Ausländer-Positionen besetzt. Ebenfalls unter Vertrag stehen Lepistös Landsleute Harri Pesonen, Aleksi Saarela und Vili Saarijärvi sowie der Kanadier Alexandre Grenier.