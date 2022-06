Legende: Hext ab kommender Saison für Kloten Juha Metsola. IMAGO / SNA

Kloten engagiert Goalie Metsola

Der National-League-Aufsteiger Kloten verpflichtet für die kommende Saison den finnischen Goalie Juha Metsola. Der 33-Jährige bildet bei den Flughafenstädtern das Torhüter-Duo zusammen mit Sandro Zurkirchen. Die letzten 7 Jahre verbrachte Metsola in der russischen KHL, zuletzt hütete er während 4 Spielzeiten das Tor von Salawat Julajew Ufa. Vergangene Saison wies Metsola in 31-Quali-Partien eine Fangquote von 93,1 Prozent auf.

Österreich zählt weiterhin auf Bader

Österreichs Eishockey-Verband geht mit dem Schweizer Roger Bader als Teamchef und Sportdirektor des Männer-Nationalteams in die Zukunft. Die beiden Parteien, die seit 2016 zusammen arbeiten, haben die Verträge bis 2024 verlängert. Bei der diesjährigen WM in Finnland, an die Österreich aufgrund der sportpolitischen Ausschlüsse von Russland und Belarus nachgerückt war, hatte das Team überzeugt und das Turnier auf Platz 11 beendet.

03:30 Video Archiv: Österreich schlägt an der WM 2022 Tschechien Aus Sport-Clip vom 17.05.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 30 Sekunden.