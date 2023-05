Legende: Verteidigt bald für den HCD Kristian Näkyvä imago images/Bildbyran

Davos verpflichtet Näkyvä als 6. Ausländer

Der HC Davos nimmt mit dem Finnen Kristian Näkyvä einen 6. Ausländer unter Vertrag. Der 32-jährige Verteidiger unterschrieb für eine Saison mit Option auf Verlängerung. Näkyvä bestritt für Finnland 23 Länderspiele, feierte 2015 mit Lulea den Sieg in der Champions Hockey League und gewann 2012 mit JYP Jyväskylä den finnischen Meistertitel. Zuletzt spielte Näkyvä in Schweden bei Örebro. Mit den Schweden nahm er im vergangenen Dezember am Spengler Cup in Davos teil. Die abgelaufene Saison war für ihn mit 42 Skorerpunkten aus 64 Spielen seine bislang produktivste.