Kloten holt Ruotsalainen

Der National-League-Rückkehrer Kloten hat den finnischen Internationalen Arttu Ruotsalainen verpflichtet. Der 24-jährige Stürmer spielte zuletzt bei den Rochester Americans in der AHL, wo er in 67 Spielen 63 Skorerpunkte sammelte (26 Tore). 2021 gewann er mit Finnland an der WM die Silbermedaille. Für die Buffalo Sabres kam Ruotsalainen in den letzten beiden Saisons 35-mal in der NHL zum Einsatz.

Kris Bennett wechselt ins Tessin

Der HC Lugano hat den Stürmer Kris Bennett mit einem Einjahresvertrag verpflichtet. Die Tessiner stellen den 26-jährigen Kanadier ihrem Partnerteam, den in der Swiss League spielenden Ticino Rockets, zur Verfügung. Gemäss Vereinbarung kann der Neuzugang im Bedarfsfall nach Lugano zurückgeholt werden. Zuletzt hat Bennett mit den Iowa Heartlanders in der nordamerikanischen East Coast Hockey League gespielt.

