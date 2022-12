Legende: Gewinnen auch ihr zweites Spiel Rahel Enzler und Co. Keystone/Salvatore Di Nolfi

Nati spielt in Schweden weiter stark auf

Das Schweizer Frauen-Nationalteam hat nach dem Auftakt-Sieg über Tschechien auch das 2. Spiel am 5-Länder-Turnier in Schweden gewonnen. Gegen den Gastgeber holte die Nati einen 5:2-Sieg. Shannon Sigrist eröffnete das Skore in der 17. Minute. Nach dem Ausgleich durch Lisa Johansson (21.) trafen Alina Müller (27.), Lara Stalder (41.) und Noëmi Rhyner (56.) für die Schweiz. Josefin Bouveng verkürzte vier Minuten vor Schluss zwar noch für Schweden, doch Laura Zimmermann stellte kurz darauf mit einem Empty-Netter den Drei-Tore-Vorsprung wieder her. Damit führt die Schweiz nach 2 Spielen die Tabelle an. Am Donnerstag und Freitag trifft die Nati noch auf Finnland und Deutschland.

00:24 Video Stalder trifft im Powerplay für die Schweiz Aus Sport-Clip vom 14.12.2022. abspielen. Laufzeit 24 Sekunden.

Ambri holt Formenton aus der NHL

Ambri-Piotta hat die Verpflichtung des Stürmers Alex Formenton bis Ende der Saison 2022/23 bekanntgegeben. Der Kanadier kommt von den Ottawa Senators, wo er 109 NHL-Spiele (39 Skorerpunkte) bestritt, in die Schweiz. Mit seinem alten Klub hatte er sich nicht auf einen neuen Vertrag einigen können. 2018 gewann er mit dem kanadischen Team, welches später teilweise unter Missbrauchsverdacht geriet, die U20-WM. Ambri hat nach eigenen Angaben keinen Grund, die Unschuldsvermutung nicht gelten zu lassen.