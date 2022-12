Frauen-Nati verliert nach Führung

Nach zwei Siegen zum Auftakt des 5-Länder-Turniers über Tschechien und Schweden musste das Schweizer Frauen-Nationalteam im dritten Spiel gegen Finnland die erste Niederlage hinnehmen. Dabei hatte die Partie aus Schweizer Sicht optimal begonnen: Dank Toren von Kaleigh Quennec und Lisa Rüedi führte die Schweiz bereits nach 11 Minuten mit 2:0. Dann drehten die Finninnen auf und kamen dank zwei Powerplay-Treffern (16./33.) zum Ausgleich. Krista Parkkonen brachte Finnland kurz vor Ende des Mitteldrittels erstmals in Führung, Noora Tulus traf zum 4:2 und zur Entscheidung ins leere Tor. Es ist die 4. Niederlage in Folge gegen Finnland. Zum Abschluss des Turniers in Schweden trifft die Schweiz am Freitag auf Deutschland.

Eggenberger und Douay zu Ambri

Ambri-Piotta hat die Verpflichtung der Stürmer Nando Eggenberger und Floran Douay für die nächsten beiden Saisons bekanntgegeben. Nati-Spieler Eggenberger kommt von Rapperswil-Jona, wo er in 161 Einsätzen 37 Tore und 21 erzielt hat. Der 28-jährige Franzose Douay spielte bereits 2019 am Spengler Cup für die «Biancoblu». In seiner Karriere hat er bisher für Genf, Lausanne und Langnau 336 Spiele in der National League bestritten und dabei 25 Tore und 35 Assists erzielt.

Legende: Wechselt zu Ambri-Piotta Nando Eggenberger. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Zehnder verstärkt die Lions

Yannick Zehnder wird den Schweizer Meister Zug Ende Saison verlassen. Der 24-jährige Stürmer verlängert den auslaufenden Vertrag mit seinem Stammklub nicht und wird sich für zwei Spielzeiten den ZSC Lions anschliessen. Zehnder debütierte 2017 in der ersten Mannschaft der Zentralschweizer und gewann mit dem EVZ 2021 und 2022 den Meistertitel sowie 2019 den Schweizer Cup.

06:45 Video Archiv: Zug holt gegen die ZSC Lions den Titel Aus Sport-Clip vom 02.05.2022. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 45 Sekunden.