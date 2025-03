Legende: Gewinnen die Play-In-Serie gegen Freiburg deutlich Die HC Davos Ladies mit Topskorerin Elizabeth Lang. Keystone/Urs Flüeler

Davos und Ambri in den Playoffs

Das Playoff-Feld der Women's League ist komplett. Die Davos Ladies sowie die HCAP Girls konnten ihre jeweiligen Play-In-Serien in 2 Spielen gewinnen. Die Bündnerinnen setzten sich in Freiburg mit 5:2 durch, nachdem sie das 1. Spiel der Best-of-3-Serie am Donnerstag zuhause gleich mit 8:1 gewonnen hatten. Ambri schaltete die amtierenden Meisterinnen ZSC Lions auswärts mit einem 3:2-Erfolg nach Verlängerung aus. In den Playoffs treffen die Tessinerinnen auf den Quali-Sieger SC Bern, Davos kämpft mit Zug in einer Best-of-5-Serie um die Finalteilnahme.

Arosa erfüllt sportliches Kriterium für Aufstieg

Nachdem der EHC Arosa am Freitag Rekurs gegen die Nichterteilung der Lizenz für die Swiss League eingelegt hatte, schafften die Bündner am Samstag den Einzug in den Playoff-Halbfinal der MyHockey League. Damit ist das sportliche Kriterium für den Aufstieg in die zweithöchste Liga erfüllt. Nun muss die Rekursinstanz der Swiss League prüfen, ob auf die Einsprache Arosas eingetreten wird und die Lizenz erteilt werden kann.

Women's League