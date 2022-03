Legende: Muss nach seinem Fehlverhalten pausieren Chris DiDomenico KEYSTONE/Massimo Piccoli

Spielsperre und Busse gegen DiDomenico

Christopher DiDomenico von Fribourg-Gottéron wird wegen eines unerlaubten Körperangriffs gegen Martin Gernat vom Lausanne HC für ein Spiel gesperrt und mit 2500.- gebüsst. Der Kanadier hatte den Slowaken im Spiel gegen die Waadtländer in der 38. Minute von hinten in die Bande gecheckt, dieser blieb daraufhin am Boden liegen. Während für DiDomenico das Spiel damit vorzeitig zu Ende war, konnte Gernat später wieder mittun.

00:23 Video Archiv: DiDomenicos Einsteigen gegen Gernat Aus Sport-Clip vom 11.03.2022. abspielen

Rapperswil-Jona mit CHL-Premiere

Zwar unterlagen die Lakers am Freitagabend mit 3:4 in Lugano, dennoch hatten die Rosenstädter nach der Schlusssirene Grund zum Jubeln: Da die anderen Resultate in der National League Rapperswil-Jona in die Karten spielten, sicherten sich diese nicht nur vorzeitig mindestens Platz 4 – und damit das Playoff-Heimrecht – sondern auch den erstmaligen Einzug in die Champions Hockey League.