Vatanen fällt 3 Monate aus

Leader Genf-Servette hat einen harten Rückschlag zu verdauen: Die Westschweizer müssen 3 Monate ohne Sami Vatanen auskommen. Der finnische Verteidiger zog sich am Freitag gegen den ZSC eine Unterkörper-Verletzung zu und wurde bereits operiert. Vatanen hatte mit 1 Tor und 7 Assists in 9 Spielen hohen Anteil am starken Saisonstart der Genfer. Auch Marco Miranda wird einige Spiele verpassen. Der Stürmer fehlt nach einer Blessur am Oberkörper mindestens für die Partien am Wochenende gegen Bern und Kloten.

Lausanne investiert weiter

Der Lausanne HC hat auf den schwachen Saisonstart reagiert und einen 8. ausländischen Verstärkungsspieler verpflichtet. Der zuletzt vereinslose Richard Panik stösst per sofort zu den Waadtländern. Der 31-jährige Slowake stand letzte Saison in der NHL bei den New York Islanders unter Vertrag, die meisten Partien absolvierte er aber in der AHL. Für einen neuen Vertrag in Nordamerika konnte er sich nicht aufdrängen. Panik wechselt mit 521 NHL-Partien für Tampa, Toronto, Chicago, Arizona, Washington, Detroit und die Islanders im Rucksack zu Lausanne, wo er einen Vertrag bis Ende Saison unterzeichnete.

Legende: Stürmt neu für die Waadtländer Richard Panik. IMAGO / Icon Sportswire

ZSC legt Berufung gegen Sperre von Baltisberger ein

Die ZSC Lions haben gegen die fünf Spielsperren für Chris Baltisberger beim Verbandssportgericht Berufung eingelegt. Der Zürcher war im Spiel gegen Ajoie (30. September) von hinten in einen Referee gekracht und deshalb vom Einzelrichter wegen eines «Vergehens an einem Schiedsrichter» gesperrt. Teamkollege Denis Hollenstein wurde derweil wegen einer Schwalbe im Spiel gegen Genf-Servette (7. Oktober) mit einer Busse von 2000 Franken belegt.