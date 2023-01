Legende: Wechselt nach Genf Yohann Auvitu (hier im Dress von Lulea). Imago/Bildbyran

Neuer Ausländer für Genf

Genf-Servette verpflichtet Yohann Auvitu von Neftechimik Nischnekamsk aus der KHL. Der 33-jährige französische Verteidiger mit NHL-Erfahrung hat einen Vertrag bis zum 14. Februar mit Option bis zum Ende der Saison unterschrieben. Genf gab zudem bekannt, dass es für zwei bis drei Wochen auf Teemu Hartikainen verzichten muss, der sich eine Oberkörperverletzung zugezogen hat. Zudem muss auch Deniss Smirnovs einige Wochen aussetzen.

Tömmernes verlässt Servette Ende Saison

Mit Henrik Tömmernes wird der wichtigste Abwehrspieler Genf am Ende dieser Saison verlassen. Wie der Verein mitteilte, kehrt der 32-jährige Schwede aus familiären Gründen in seine Heimat zurück. Tömmernes spielt seine sechste Saison bei Servette und wird bei den Genfern eine grosse Lücke hinterlassen. 2021/22 wurde er als bester Spieler (MVP) der National League ausgezeichnet. In bisher 271 Partien hat der Skandinavier 62 Tore und 157 Assists erzielt.

