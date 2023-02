Legende: Hat nach über 20 Profi-Jahren genug Tobias Stephan. Martin Meienberger/freshfocus

Lausannes Stephan hängt Schlittschuhe an den Nagel

Tobias Stephan hat sein Karriereende auf Ende Saison angekündigt. Der 39-jährige Goalie kann auf eine lange und erfolgreiche Laufbahn zurückblicken. Sein Debüt in der höchsten Schweizer Liga gab Stephan in der Saison 2001/02 für den EHC Chur. Es folgten 761 weitere Partien für Kloten, Genf, Zug und Lausanne. Auch in Übersee hinterliess Stephan seine Spuren. 2002 von Dallas gedraftet, bestritt der Zürcher zwischen 2007 und 2009 in der NHL 11 Spiele für die Stars. Seinen einzigen Titel holte Stephan 2019, als er mit dem EV Zug den Cup gewann. Mit dem Schweizer Nationalteam nahm Stephan 4 Mal an einer WM teil. In der aktuellen National-League-Saison brachte es der Routinier aufgrund von Verletzungen erst auf 7 Einsätze. Ob er noch einmal für Lausanne im Tor stehen wird, ist unklar.

00:28 Video Aus dem Archiv: Die Weltklasse-Parade von Stephan für den EVZ im Playoff-Viertelfinal gegen den ZSC Aus Sport-Clip vom 10.03.2018. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden.

Zug verpflichtet Michaelis, ...

Der Deutsche Marc Michaelis (27) wechselt nach dieser Saison von den SCL Tigers zum EV Zug. Der deutsche Internationale unterschrieb in Zug einen Zweijahresvertrag. Michaelis, der für die Vancouver Canucks 15 NHL-Partien bestritten hatte, kam auf diese Saison hin in die Schweiz und skorte für Langnau in 44 Partien 15 Tore und 24 Assists. Er ist damit PostFinance-Topskorer der SCL Tigers.

... trennt sich von Cehlarik ...

Der EV Zug und der Slowake Peter Cehlarik haben den ursprünglich bis 2024 gültigen Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst. Der 27-Jährige war im vergangenen Sommer als bester Stürmer der WM 2021 vom KHL-Team Awangard Omsk zum EVZ gewechselt. Beim Schweizer Meister konnte er die grossen Erwartungen allerdings nicht erfüllen, in der National League brachte er es in 38 Partien auf 6 Tore und 18 Assists. Cehlarik dürfte die Karriere in Schweden bei Leksand fortsetzen.

... und macht Liniger zum Assistenten

Michael Liniger gibt seinen Chefposten bei den GCK Lions auf und wechselt per nächste Saison und für 2 Jahre als Assistent von Dan Tangnes zum EV Zug. Zugs bisherige Assistenten Josh Holden (sucht einen Job als Headcoach) und Niklas Gällstedt verlassen beide den EVZ. Seit 2018 (und dem Rücktritt als Spieler) coachte Liniger die GCK Lions in der Swiss League. In der gleichen Saison 2017/18 wirkte er in den Playoffs ausserdem als Assistent von Hans Kossmann beim letzten Titelgewinn der ZSC Lions mit.

Änderungen im Nati-Kader

Aufgrund von Verletzungen musste Nati-Coach Patrick Fischer 4 Spieler ersetzen. Andrea Glauser, Nico Gross, André Heim und Marco Müller fehlen. David Aebischer, Lukas Frick, Dario Meyer sowie Yannick Zehnder springen ein. Für Aebischer werden es die ersten Spiele im Dress der A-Nati sein.