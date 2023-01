Legende: Durfte bei Ambri nur zuschauen Noah Patenaude. Freshfocus/Michela Locatelli

NL-Schlusslicht Ajoie verpflichtet Patenaude

Der HC Ajoie hat die Verpflichtung des 20-jährigen Torhüters Noah Patenaude bekanntgegeben. Der schweizerisch-kanadische Doppelbürger war zuletzt vom kanadischen Juniorenteam Saint John Sea Dogs an Ambri-Piotta ausgeliehen worden, kam allerdings bloss in der Swiss League beim Farmteam Biasca Ticino Rockets zum Einsatz. Nun unterschrieb er bei Ajoie einen Vertrag bis 2025. Patenaude wechselte 2019 von Biel nach Kanada. Er nahm für die Schweiz an zwei U20-Weltmeisterschaften teil.

01:45 Video Archiv: U20-Nati verliert mit Patenaude den WM-Viertelfinal Aus Sport-Clip vom 18.08.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 45 Sekunden.