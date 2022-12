Legende: Wird für mindestens ein Spiel gesperrt Cody Goloubef. KEYSTONE/Peter Schneider

Goloubef und Grossmann gesperrt

Cody Goloubef vom SC Bern wird wegen eines Checks gegen die Bande gegen Michael Raffl vom Lausanne HC vorsorglich für ein Spiel gesperrt. Gleichzeitig wurde gegen Goloubef ein ordentliches Verfahren eröffnet. Auch Robin Grossmann vom EHC Biel muss zwei Spiele aussetzen. Das Verbandssportgericht hat eine Berufung vom HC Lugano gutgeheissen, welche das Team nach einem Check gegen die Bande gegen Daniel Carr eingereicht hatte.

Gottéron holt Torhüter Bryan Rüegger

Fribourg-Gottéron hat einen Ersatz für Connor Hughes gefunden, der den Klub auf die kommende Saison hin in Richtung Lausanne verlassen wird. Als Nummer-2-Goalie hinter Reto Berra verpflichteten die Freiburger Bryan Rüegger. Der 22-Jährige wurde in der Nachwuchsabteilung des EV Zug ausgebildet und steht aktuell in seiner dritten Saison beim HC Thurgau in der Swiss League im Tor. Rüegger erhält in Freiburg einen Vertrag für ein Jahr.

Neue Spielansetzung für den EVZ

Nach dem Erreichen der Halbfinals in der Champions Hockey League wurde eine National-League-Partie des EV Zug neu angesetzt. Das Heimspiel gegen die SCL Tigers wurde vom 6. Januar auf Mittwoch, 22. Februar, verschoben. Die Liga kam damit dem Wunsch des Meisters nach, eines der 4 in der ersten Januar-Woche angesetzten Spiele auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Das Halbfinal-Hinspiel auswärts gegen die Finnen von Tappara Tampere findet am 10. Januar statt, das Rückspiel eine Woche später in Zug.