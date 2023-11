Legende: Künftig wieder ein «Drache» Yannick Rathgeb. Freshfocus/Pascal Muller

Rathgeb kehrt mit langfristigem Vertrag zu Gottéron zurück

Fribourg-Gottéron hat Yannick Rathgeb vom EHC Biel zurückgeholt. Der 28-Jährige erhält einen für fünf Saisons gültigen Vertrag. Rathgeb hatte 2015 sein NLA-Debüt bei den Freiburgern gegeben. Der Langenthaler absolvierte drei Saisons mit Gottéron, ehe er in der NHL bei den New York Islanders unterschrieb. Nach einem Jahr in Nordamerika, während dem er ausschliesslich in der AHL zum Einsatz kam, wechselte der Verteidiger zu Biel. Bei den Seeländern, die letzte Saison den Playoff-Final erreichten, überzeugte er als regelmässiger Punktesammler.

Team Canada setzt am Spengler Cup als GM auf Thornton

Joe Thornton wird beim diesjährigen Spengler Cup Teil der Delegation von Team Canada sein. Der 44-Jährige, der seine Spielerkarriere erst kürzlich definitiv beendet hat, wird beim Traditionsturnier in Davos als General Manager amten. Thornton teilt sich diese Aufgabe, die hauptsächlich die Zusammenstellung der Mannschaft beinhaltet, mit Brad Pascall. Das Duo wird unterstützt durch Luganos General Manager Hnat Domenichelli. Thornton wird damit zum 3. Mal an einem Spengler Cup teilnehmen, zum 1. Mal in einer Management-Rolle. 2004 konnte «Big Joe» das Turnier in der Altjahreswoche mit dem HC Davos gewinnen.