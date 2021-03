Legende: Können sich feiern lassen Spielerinnen und Staff von Lugano. Freshfocus

Lugano-Frauen erneut Schweizer Meister

Der HC Ladies Lugano verteidigt den Titel in der Women's League. Die Tessinerinnen setzten sich im 4. Spiel der Best-of-5-Serie mit 1:0 gegen die ZSC Lions durch und gewannen die Serie mit 3:1. Das einzige Tor des Spiels erzielte Michelle Karvinen in der 52. Minute. Für Lugano ist es der 8. Titel in den letzten 15 Jahren. Aufgrund des Beginns der Pandemie gab es im letzten Jahr keinen Meister.

Langenthal komplettiert SL-Halbfinals

Langenthal, der 3. der Regular Season, siegte im 6. Viertelfinal-Spiel in Weinfelden gegen Thurgau 3:1 und setzte sich in der Serie mit 4:2 Siegen durch. Langenthal musste in Weinfelden bis weit ins letzte Drittel hinein kämpfen, um sich schliesslich mit 2 Toren Differenz durchzusetzen. Die Halbfinals lauten damit Kloten gegen Olten und Ajoie gegen Langenthal.