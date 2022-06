Legende: Verfügt über ein beeindruckendes Palmarès Joakim Nordström. imago images/Bildbyran

Nordström wechselt ins Bündnerland

Der HC Davos komplettiert mit Joakim Nordström sein Ausländer-Sextett. Der als Center und Flügel einsetzbare schwedische Stürmer wechselt mit einem Zweijahresvertrag von CSKA Moskau zum HCD. Der 30-Jährige konnte in seiner Karriere schon zahlreiche Erfolge feiern: Vor wenigen Wochen gewann er in der KHL den Gagarin-Pokal, 2017 wurde er mit Schweden Weltmeister und 2015 holte er mit den Chicago Blackhawks den Stanley Cup. Insgesamt absolvierte Nordström 490 Spiele in der NHL.