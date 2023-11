Legende: Verabschiedet sich Ende Saison aus Zug Torhüter Luca Hollenstein. Freshfocus/Marc Schumacher

Davos bedient sich bei Zug und Biel

Der HC Davos hat am Montag gleich drei Zuzüge vermeldet. Mit Luca Hollenstein, Nico Gross und Tino Kessler wechseln auf die kommende Saison hin gleich drei Bündner ins Landwassertal. Vom EV Zug stossen mit Torhüter Hollenstein und Verteidiger Gross zwei 23-Jährige mit je einem Zweijahresvertrag zu den Davosern. Ihre ersten Schritte hatten die beiden beim EHC Chur respektive beim EHC St. Moritz gemacht. Für Stürmer Kessler, der einen Vertrag über vier Jahre unterschrieben hat, ist es eine Rückkehr. Der 27-Jährige, der beim EHC Flims und dem HC Prättigau-Herrschaft ausgebildet wurde, gab beim HCD sein Debüt in der National League.

Künzle verlässt Biel in Richtung Zug

Mike Künzle wird nächste Saison für den EV Zug auflaufen. Der 29-jährige Stürmer des EHC Biel und 24-fache Nationalspieler unterschrieb bei den Zentralschweizern einen Vertrag über zwei Jahre. Künzle debütierte im September 2013 bei den ZSC Lions in der höchsten Liga. Mit den Zürchern gewann er 2014 und 2018 den Meistertitel, ehe vor fünf Jahren zu Biel stiess.

Nussbaumer ersetzt Malgin an der Euro Hockey Tour

Denis Malgin muss für die Euro Hockey Tour in Finnland (vom 9. - 11.11. live bei SRF) passen. Der Stürmer der ZSC Lions verletzte sich am Samstag im National-League-Spiel gegen Lausanne (2:3 n.P.). Nati-Trainer Patrick Fischer hat deshalb Valentin Nussbaumer vom HC Davos nachnominiert. Der 23-Jährige fliegt am Montag zusammen mit dem Rest des Teams nach Finnland. Die Schweiz trifft am Donnerstag in der ersten Partie auf den Gastgeber (17.30 Uhr), ehe am Samstag und Sonntag jeweils ab 12.00 Uhr Schweden respektive Tschechien die Gegner sind.