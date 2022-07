Ambri holt Ex-Lugano-Verteidiger Heed

Ambri-Piotta hat für die nächsten zwei Saisons den schwedischen Verteidiger Tim Heed engagiert. Der 31-Jährige, der über NHL- und KHL-Erfahrung verfügt, lief zuletzt für Spartak Moskau auf. Mit dem russischen Klub einigte er sich auf eine Auflösung des laufenden Kontrakts. Heed ist in der Schweiz und im Tessin kein Unbekannter. In der vorletzten Saison spielte der 2-fache schwedische Internationale für Ambris Kantonsrivalen HC Lugano, beim dem er in 47 Spielen auf 34 Skorerpunkte (14 Tore) kam. In der NHL war Heed zwischen 2016 und 2020 für die Franchise der San Jose Sharks tätig. Allerdings pendelte er oft zwischen NHL und AHL.